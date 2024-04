Annullato lo spettacolo di Ambra. Ma arriva lo show di Luca Bizzarri

Lo spettacolo "Oliva Denaro" con Ambra Angiolini, previsto al Teatro Pergolesi di Jesi il 18 febbraio scorso e rinviato per motivi di salute dell’artista, è annullato. Nonostante l’impegno e la volontà degli organizzatori (Comune, Fondazione Pergolesi Spontini e AMAT) la compagnia non è riuscita a garantire il recupero dello spettacolo. Per non depauperare la proposta teatrale si è deciso di sostituire lo spettacolo con "Non hanno un amico" di e con Luca Bizzarri, scritto con Ugo Ripamonti, ispirato all’omonimo podcast che sta riscuotendo grande successo. L’appuntamento è per domenica 19 maggio (ore 21). Abbonamenti e biglietti sono validi per il nuovo spettacolo. Eventuali rimborsi vanno richiesti entro lunedì 13 maggio. Per informazioni: 0731 206888, 071 2072439 e www.amatmarche.net.