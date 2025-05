"Anteprime Gallignano", Corrado Manzotti presenta il suo ultimo libro ’La Battagliosa"

Ultima giornata per il festival multidisciplinare ‘Anteprime Gallignano’. Tra gli eventi di questo pomeriggio (ore 17.15), al Belvedere, c’è la presentazione del romanzo ‘La Battagliosa’ di Corrado Manzotti, di cui buona parte si svolge proprio a Gallignano e dintorni. La ‘Battagliosa’ è il nome di una fonte d’acqua nei pressi della frazione, dove tra 1943 e 1944 accolse molti anconetani in fuga dalle bombe, ma si riferisca anche al carattere della madre dell’autore, che sognava di diventare maestra, e che in un certo senso lo diventò, ma non maestra di scuola elementare, bensì di battaglie di Vita. Allo stesso tempo richiama il carattere dell’intera città di Ancona, compresi i suoi quartieri periferici e le frazioni.