Antonelli, oltre a FI e Lega c’è l’ok di Ginnetti

Achille Ginnetti non sarà più il candidato a sindaco di Progetto Osimo Futura, il movimento che ha creato nel 2019. E’ entrato infatti nella coalizione di Sandro Antonelli, fuoriuscito dalle civiche latiniane e sostenuto da quattro liste certe: Osimo al Centro e Rinasci Osimo (con "elementi nuovi" ed ex civici), Progetto Osimo Futura di Ginnetti appunto e Osimo Libera, la lista creata dai circoli locali di Forza Italia e Lega, il tricolore e il blu nel simbolo, a richiamare proprio un’area elettorale di destra. A Osimo quindi FI e Lega non useranno i propri simboli, con Fdi che appoggerà Francesco Pirani, candidato anche delle Liste civiche. L’appello di FdI è sempre valido ma ormai non si torna indietro e alla fine saranno le "primarie" del centrodestra, chi arriva primo dovrebbe appoggiare l’altro. L’ufficializzazione dell’alleanza Ginnetti-Antonelli c’è stata l’altra sera con più di 150 persone presenti alla riunione sul tema dello sport nella sede di Progetto Osimo con le associazioni sportive e le istituzioni dello sport osimano.

"Grazie agli interventi introduttivi dei nostri candidati Jacopo Cermaria, Massimo Cingolani, Emanuele Barontini e all’esposizione di Daniele Marchetti, preparatore atletico e imprenditore, siamo riusciti a presentare in modo compiuto la nostra idea di sport per Osimo – ha detto Antonelli -, un tema tanto fondamentale quanto complesso, che non può essere ridotto a semplice delega al sindaco. Tanti gli spunti scaturiti, tra cui ricreare La consulta dello sport e L’Agorà dello sport".

Sul fronte opposto, il centrosinistra ha puntato la sua attenzione sull’ambiente.

"Curata, pulita, vivibile: Osimo, ti voglio così", su questo ieri si è soffermata la candidata Michela Glorio alla presenza di Francesco Leporoni della cooperativa Promoter. "In queste due legislature – ha detto Glorio, attuale assessore all’Ambiente - abbiamo già delineato un percorso di sostenibilità, su cui investiremo con ancora più vigore. Abbiamo abbattuto il costo delle bollette del 50% pari a 60mila euro all’anno, investito 15 milioni di euro in 10 anni per il collettamento fognario e procederemo al rinnovamento a led dell’illuminazione pubblica. Sono stati inoltre piantati oltre tremila e 500 alberi, soprattutto a Osimo Stazione e abbiamo investito nel collettamento fognario per ridurre la dispersione idrica. Continueremo a puntare sulle ciclopedonali. Le manutenzioni di strade e marciapiedi sono fra i problemi più sentiti. Tante persone mi hanno segnalato tali criticità. Il mio obiettivo sarà coinvolgere i consigli di quartiere ed elaborare "Piano asfalti" e un "Piano marciapiedi".

