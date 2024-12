Approvato il bilancio comunale: fondi per scuole e sociale

Tasse e tariffe invariate, conferma delle risorse destinate al sociale, completamento delle principali opere pubbliche e priorità alla messa in sicurezza degli impianti sportivi: queste le linee del bilancio preventivo proposto dalla giunta Ascani approvato in Consiglio a Castelfidardo.

Le voci più importanti nella casella degli investimenti riguardano le opere che dovrebbero essere consegnate nel corso del 2025: il secondo plesso della nuova scuola media Mazzini e l’adiacente palestra, l’asilo nido di via XXV Aprile, il polo della sicurezza e la riqualificazione dell’ex scuola Cialdini.

C’è invece preoccupazione per il plesso della media Soprani; lo stop ai lavori, il rialzo dei prezzi e il mancato sostegno di Ministero e Regione, rischiano di tradursi in una rinuncia al finanziamento di 3,5 milioni.

Stanziati fondi per la prevenzione incendi del campo sportivo di Rione Buozzi e della palestra delle Crocette. Per il "Gabbanelli" si giunge a compimento con il quarto stralcio di un lungo ed articolato percorso che lo renderà un impianto di eccellenza, omologato per mille spettatori.