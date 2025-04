Apre la scuola d’inglese per bimbi da 1 a 7 anni

Arriva nel cuore di Ancona un nuovo punto di riferimento per l’apprendimento delle lingue dedicato ai più piccoli. In Via Carlo Maratta 4, apre la scuola di inglese Kids&Us, che sabato 10 maggio inaugura i suoi spazi con una giornata aperta alle famiglie, demo gratuite, attività e laboratori per bambini dalle 16.30 alle 19.30. Un evento gratuito e aperto a tutti, pensato per far conoscere da vicino un metodo innovativo che sta conquistando le famiglie di tutto il mondo: l’inglese appreso come una lingua madre, fin dal primo anno di vita. Un metodo naturale, che segue le tappe dello sviluppo linguistico.