Aree verdi blindate. Una strage di alberi

Le fortissime sferzate di vento non hanno risparmiato la Valmusone per tutta la giornata di ieri. A Filottrano la sindaca Lauretta Giulioni ha comunicato la chiusura delle scuole sui social nelle prima mattinata di ieri per raggiungere quanto più velocemente possibile la popolazione. Il primo cittadino di Osimo Simone Pugnaloni ha firmato un’ordinanza che vieta fino a domani di entrare nei cimiteri, nei parchi e in qualsiasi area verde comunale, anche le piste ciclabili, proprio per evitare guai per cadute di rami e alberi e per consentire eventualmente degli interventi di messa in sicurezza celeri e non resi complicati anche dalla presenza di pedoni. Anche per questo è stato aperto il Centro operativo comunale con la protezione civile, uffici tecnici e forze dell’ordine per tenere sotto controllo la situazione. Disagi si sono registrati in alcune strade di campagne per rami caduti ma anche in città, come in via Battisti, dal Crocifisso ai Tre Archi. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la Valmusone e le segnalazioni da parte dei cittadini per la caduta rami sulle sedi stradali e per il pericolo, in alcuni cantieri, di gru in balia del vento, come quello dismesso di via Sogno sempre a Osimo. Il Comune ha dovuto modificare il programma del cartellone natalizio che era previsto partisse proprio ieri: il concerto della Civica scuola di musica si è tenuto al teatro la Nuova Fenice e non sotto l’albero ed è stata rinviata l’apertura della pista di pattinaggio sul ghiaccio, anche per via delle temperature troppo elevate. Confermati invece il bus di Babbo Natale in piazza del Teatro e la cerimonia di accensione di luminarie e abete in piazza.

Silvia Santini