Arriva ad Ancona il tour per ossa sane e forti

L’healthy aging inizia anche dalla salute delle ossa, non romperle! Fa tappa ad Ancona il tour per ossa forti e sane che parla a baby boomer e gen x. Il tour toccherà in totale 8 città italiane in 16 giorni, offrendo incontri informativi gratuiti e risorse dedicate. La campagna è anche online su www.nonromperle.it con contenuti e aggiornamenti per tutte le età. Ad Ancona l’appuntamento è in piazza Cavour il 16 e 17 giugno: la campagna è nata per sensibilizzare sull’osteoporosi e promuovere la salute delle ossa. A bordo di un motor-home attrezzato, specialisti del metabolismo osseo saranno a disposizione dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 per incontri informativi gratuiti, con l’obiettivo di aiutare i cittadini a conoscere i fattori di rischio e a prendersi cura delle proprie ossa. Gli specialisti che si alterneranno a bordo del motor-home sono: il dottor Ferdinando Silveri, vicepresidente del Comitato Scientifico della Federazione Italiana Osteoporosi e Malattie dello Scheletro (Fedios); Gilberta Giacchetti, professoressa Associata di Endocrinologia, Università Politecnica delle Marche; il dottor Giovanni Riccardi, direttore dell’Unità Operativa di Medicina Riabilitativa dell’Inrca; il professor Antonio Cherubini, direttore dell’Unità di Geriatria e dell’Accettazione Geriatrica d’Urgenza dell’Inrca. L’iniziativa, che vive anche online sul sito www.nonromperle.it, è promossa da Italfarmaco, tra i principali attori nel campo della salute ossea.