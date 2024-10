Arriva la pensione per il dottore. Fabrizio Volpini

Il dottor Fabrizio Volpini va in pensione il 1 novembre. Un mese fa, a lasciare il suo studio di Cesano era stato il dottor Fabrizio Guidi e da venerdì, dopo quarant’anni di servizio, un altro medico di famiglia ha raggiunto l’età pensionabile.

Molto conosciuto in città, Fabrizio Volpini ha ricoperto la carica di assessore comunale e assessore regionale con delega alla Sanità. Professionista stimato e ricercato per la sua capacità di fare diagnosi giuste e in breve tempo. Sempre disponibile, anche fuori dagli orari di servizio e non solo per i suoi pazienti, ma per chiunque ne avesse bisogno. Sempre in prima linea durante la pandemia, dopo quattro anni, poco prima di arrivare al giorno del pensionamento, anche il dottor Volpini ha contratto il Covid. Dispiaciuti i suoi pazienti, molti dei quali hanno voluto lasciargli un messaggio sulla sua pagina Facebook, un modo per ringraziare il proprio medico di famiglia per l’assistenza che ha garantito in tutti questi anni di servizio. ‘Purtroppo(per noi pazienti) prima o poi sapevamo che questo giorno sarebbe arrivato – il post di un paziente - va in pensione il "Leo Messi " dei medici di base di Senigallia ...una persona semplicemente fantastica. Grazie mille Fabrizio, buon riposo e buon tutto", ma anche "Noi pazienti siamo dispiaciuti per noi ma felici per te carissimo Fabrizio, ti meriti tutto. Un grande grazie!".