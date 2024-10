Arriva l’area di servizio per auto elettriche

Una svolta clamorosa che disegna il futuro del vecchio distributore di carburante lungo la via Flaminia, a Palombina Vecchia, non distante dalla struttura che accoglie camper e caravan: la fu stazione di rifornimento dell’Ip, in fase di smantellamento in questi giorni, verrà riconvertita e trasformata in un’area di servizio per le auto elettriche.

Non solo una novità per Falconara, in quanto sarà una delle prime tre realizzate su scala nazionale dal gruppo Api e per il tramite della società paritetica Ip e Macquaire, Iplanet. Quanto una novità per tutt’Italia, dove progressivamente dovrebbero essere predisposte circa 450 stazioni elettrificate. Un’indiscrezione, questa, che sembra anticipare quei programmi della governance dell’Api già suggeriti un anno fa, allora in occasione della celebrazione dei 90 anni di vita della raffineria.

Ed ovvero, nel prossimo futuro tendere verso la mobilità sostenibile, impegnandosi nella transizione energetica. Che, in questo caso, passa anche dallo sviluppo di infrastrutture sulla viabilità urbana ed extraurbana grazie a Iplanet. Non sono noti ulteriori dettagli. Ma quei tre indizi che fanno una prova, cari ad Agatha Christie, appaiono esserci tutti.

Il primo: dopo anni di abbandono e gli spazi del distributore usati come parcheggio, da lunedì sono scattate le operazioni nell’area di proprietà dell’Ip, che hanno già previsto la rimozione delle pompe di gasolio e benzina, mentre i successivi interventi prevedranno l’eliminazione dei serbatoi interrati. Il secondo inizio: era il 3 aprile scorso, quando alla nascita della citata Iplanet, con sede a Roma, la società annunciava un piano di investimenti per oltre 200 milioni in tre anni per "portare ricariche elettriche fast e ultrafast nelle prime 300 stazioni di servizio".

Terzo, quello decisivo: "Lo sviluppo delle infrastrutture di ricarica avverrà su stazioni di servizio posizionate sulla viabilità urbana ed extraurbana, in prossimità di aree commerciali o densamente trafficate". Bingo. Le previsioni dei tecnici fissano a 15 minuti il tempo per effettuare rifornimento, riducendo le attese e agevolando l’uso dell’auto elettrica. Quella odierna sarà la giornata delle conferme? I lavori proseguono. Per la cronaca: soltanto il manufatto che, un tempo, accoglieva i locali per il personale del distributore, dovrebbe rimanere in piedi. Verosimile pensare che possa servire anche domani, quando Falconara accoglierà una delle prime tre stazioni elettrificate d’Italia firmate Iplanet.

Giacomo Giampieri