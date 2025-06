Arriva l’orchestra della Stanford. Ecco 65 studenti-musicisti dagli Usa

Dopo Erasmus Generation Meeting e i Campionati nazionali universitari, arriva ad Ancona un nuovo evento, che vedrà 65 studenti-musicisti universitari americani in città, con famiglie e accompagnatori. Ancona si prepara infatti ad accogliere per la prima volta la Stanford Wind Symphony, l’orchestra ufficiale della Stanford University (California), che sarà in città dal 18 al 20 giugno. A fungere da ponte tra le due istituzioni accademiche è la musica: da una parte la Stanford Wind Symphony, realtà orchestrale attiva su scala globale; dall’altra, la corale studentesca dell’Università Politecnica delle Marche, nata negli ultimi anni come esperienza stabile e partecipata dagli studenti.

"Si tratta – spiega l’assessore all’Università Marco Battino che il 18 giugno accoglierà gli studenti ad Ancona – del terzo grande evento di questa seconda metà dell’anno che coinvolge l’Università. Dopo i grandi appuntamenti di aprile e maggio abbiamo un momento importante anche a giugno, che amplifica la visibilità di Ancona a livello mondiale, considerato che Stanford è una delle principali università al mondo. Questa volta sarà protagonista la musica. Il gemellaggio servirà a scambiare buone pratiche e sarà anche l’inizio di una collaborazione per noi molto preziosa".

La città si prepara quindi a tre giornate all‘insegna della musica e dell’incontro tra culture, con workshop, performance d’ensemble e un concerto aperto alla cittadinanza. Tra prove d’orchestra, masterclass e visite alla città, i musicisti arriveranno alla sera del 20 giugno per il concerto al Teatro delle Muse, aperto gratuitamente alla cittadinanza.