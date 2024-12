Artisti di strada e laboratori creativi

Dopo l’esordio di ieri, con l’allestimento della ‘Fabbrica di Cioccolato’ in piazza della Libertà a Castelferretti, oggi e domani si replica con un’esperienza magica per grandi e piccoli accompagnata da laboratori creativi per bambini e neve artificiale. La struttura rimarrà aperta oggi dalle 10 alle 12.30, con laboratori per bambini neve artificiale ed artisti di strada, e dalle 15 alle 18, con musicisti itineranti, neve artificiale ed artisti di strada. Domani, negli stessi orari, al mattino artisti di strada, neve artificiale, baby dance e mascotte, e il pomeriggio musicisti itineranti, neve artificiale ed artisti di strada. Domani, sempre a Castelferretti, alle 17.30 l’auditorium Fallaci accoglierà ‘Il filo rosso’, lo spettacolo musicale degli allievi e degli insegnanti dell’Accademia musicale Diesis (per info: 351.8614667). Pieno di eventi anche in centro a Falconara. Oggi e domani, dalle 10 alle 20, via Bixio sarà animata dal mercatino di Natale e nelle stesse giornate, a partire dalle 16, apriranno la casa e il villaggio di Babbo Natale e l’esposizione dei villaggi natalizi in miniatura. In piazza Mazzini concerti, spettacoli e saggi.