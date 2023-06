Arturo Cirillo e il suo "Cyrano" candidati alle ‘Maschere del teatro’

Grande soddisfazione alle Muse di Ancona, sede di Marche Teatro. Lo spettacolo ‘Cyrano de Bergerac’ interpretato e diretto da Arturo Cirillo, e prodotto da Marche Teatro, è candidato con tre nomination al Premio Nazionale ‘Le Maschere del Teatro Italiano 2023’ nelle categorie attore protagonista (Arturo Cirillo), costumi (Gianluca Falaschi) e musiche (Federico Odling). Lo spettacolo, che ha provato e debuttato alle Muse dal 31 marzo al 3 aprile 2022 per poi toccare 30 città (114 repliche), avrà un’altra lunghissima tournée nella stagione 2023-2024 toccando altrettanti meravigliosi teatri italiani. Il Cyrano di Arturo Cirillo vede in scena lo stesso artista napoletano, Irene Ciani, che ha sostituito Valentina Picello nelle ultime date della tournée 2022-2023, Rosario Giglio, Francesco Petruzzelli, Giulia Trippetta e Giacomo Vigentini. Le scene sono di Dario Gessati, i costumi di Gianluca Falaschi, il disegno luci di Paolo Manti. Musica originale e rielaborazioni sono firmate da Federico Odling.

A completare il cast, la costumista collaboratrice Nika Campisi, l’assistente alla regia Mario Scandale e l’assistente alle scene Eleonora Ticca. Lo spettacolo è co-prodotto insieme al Teatro di Napoli – Teatro Nazionale, Teatro Nazionale di Genova, ERT – Teatro Nazionale. Arturo Cirillo, regista e attore pluripremiato, con questo spettacolo è al suo nono lavoro insieme a Marche Teatro - Teatro di rilevante interesse culturale.

Il Premio "Le Maschere del Teatro Italiano" ideato da Luca De Fusco e da Maurizio Giammusso anche quest’anno si terrà al Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania, il 7 settembre alle ore 20, con differita su Raiuno alle 22 circa.

Come da tradizione la serata su Raiuno sarà condotta da Tullio Solenghi. La giuria, come sempre presieduta da Gianni Letta, è composta da figure come Rita Gari Cinquegrana (presidente del Teatro Stabile di Catania), Giulio Baffi (presidente dell’Associazione Nazionale Critici Italiani), Salvatore Vanorio (produttore teatrale) e Giovanna Marinelli (Commissario straordinario del Teatro di Roma), oltre a numerosi giornalisti e critici teatrali della televisione e della carta stampata. Tre i nomi scelti per ogni categoria. Le terne, scelte durante una riunione pubblica, saranno poi votate dalla giuria.