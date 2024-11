Ascensore chiuso per manutenzione

Ascensore che da via Mazzini porta in piazza della Repubblica ancora chiuso per manutenzione. Il Comune stanzia 2.300 euro per mettere mano alle fotocellule e cercare di risolvere il problema. "La ditta Schindler spa, affidataria del servizio di manutenzione ordinaria e assistenza tecnica degli impianti di risalita meccanizzata in servizio di trasporto pubblico – si legge nella relativa determinazione - ha segnalato malfunzionamenti puntuali negli impianti dovuti a materiali usurati e deve provvedere ad adeguamenti come indicato nei verbali redatti dal responsabile di esercizio e si deve provvedere alla relativa sostituzione ed adeguamento al fine di mantenere gli impianti in funzione, interventi non compresi nel corrispettivo per il servizio di manutenzione ordinaria". Nell’atto si parla di "recenti malfunzionamenti con continue interruzioni dell’ascensore sito su piazza della Repubblica dove i tecnici della ditta Schindler spa, hanno effettuato ripetute prove ed approfondimenti tecnici da cui è emerso un malfunzionamento delle fotocellule di cabina".