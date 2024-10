Assalti ai supermercati e auto rubate: è allarme

In una notte i ladri hanno rubato tre mezzi parcheggiati nelle pertinenze delle abitazioni dei rispettivi proprietari. Una Bmw serie 2 di colore blu scuro, una Renault Master con frigo Zanotti e un furgoncino Iveco Daily, anch’esso con frigo incassato. Disperati i proprietari hanno denunciato tutto ai carabinieri e postato anche foto e appelli con tanto di targhe dei mezzi sui social per consentire a quante più persone possibili di individuarli, magari anche molto lontano da casa. Solidarietà e paura i sentimenti manifestati da tutti coloro che l’hanno appreso. Una vera razzia avvenuta nel loretano proprio la stessa notte in cui sono stati denunciati tre colpi tra Castelfidardo, dove hanno tentato di fare irruzione al Conad di Villa Musone al confine con Loreto, al Coal di via Offagna a Recanati dove la cassaforte sono riusciti a smurarla ma, nella fuga, l’hanno lasciata a terra ancora semichiusa, e la Baraccola dove invece hanno messo a segno un colpo all’Oasi.

Il modus operandi è stato sempre lo stesso, la spaccata di una vetrata per aprirsi il varco. Le indagini sono in corso per capire se i tre mezzi rubati sono riconducibili alla razzia di quella nottata o meno. Intanto il furgoncino usato come ariete per il colpo alla Baraccola è stato ritrovato in via Fontanelle a Camerano dai carabinieri, semidistrutto. Quei malviventi in ogni caso, sulle cui tracce sono i carabinieri di Ancona e Osimo, potrebbero aver usato quei mezzi per gli spostamenti e poi per fuggire oppure per metterne a segno altri. Ieri pomeriggio è arrivato un piccolo ma forse significativo aggiornamento per le indagini in corso: dai movimenti del telepass, è stato rilevato che la Bmw avrebbe imboccato il casello autostradale di Loreto-Porto Recanati per uscire a quello di Rimini quella notte. Non è stata ancora rintracciata però, così come gli altri due veicoli. L’allerta sicurezza è alta, non solo in Valmusone, ma in tutta la vallata fino ad Ancona, sia per i furti che per le truffe porta a porta ai danni di anziani: proprio lunedì sera partecipato è stato l’incontro nella sala di Sant’Agostino organizzato da Comune e carabinieri per raccomandare gli anziani sulle tecniche anti truffa dopo i due arresti avvenuti la scorsa settimana in città.

Silvia Santini