Asse, tenta di schivare un oggetto. Auto si ribalta e si schianta sul muro

Un impatto tremendo. L’auto si è sollevata come un fuscello dall’asfalto dell’asse, tra le uscite dell’Università e Tavernelle, ribaltandosi e finendo la sua corsia contro il muro di cinta della bretella nord-sud.

Il conducente, un 36enne di Ancona, è rimasto incastrato nell’abitacolo semidistrutto, ma per fortuna sempre cosciente. Così lo hanno trovato i primi soccorritori ieri pomeriggio attorno alle 15: sul punto dell’impatto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Ancona, l’automedica del 118, i sanitari della Croce Rossa e la polizia locale. Il 36enne era rimasto incastrato nelle lamiere contorte della vettura. Il lavoro dei vigili del fuoco non è stato facile. Hanno dovuto tagliare parte delle lamiere per poter estrarre vivo il guidatore. Nel frattempo era stato allertato anche Icaro. L’eliambulanza, decollata dall’ospedale di Torrette, si è avvicinata sulla zona calando un sanitario con il verricello. Il ferito è stato comunque caricato a bordo dell’ambulanza ed è stato trasportato all’ospedale di Torrette in codice rosso. Appena arrivato è stato subito trasferito in sala di emergenza. La polizia locale sta conducendo le indagini per capire come possa essersi ribaltata la vettura. Pare, ma ancora non se ne è avuta conferma, che il guidatore si sia trovato improvvisamente davanti un ostacolo. Un oggetto che gli avrebbe fatto fare una brusca sterzata. Così violenta da perdere il controllo della macchina che si è andata poi a ribaltare più volte prima di schiantarsi contro il muretto, finendo la sua corsia su una fiancata.