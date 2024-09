Assegnati in Comune i premi "Bancarella"

Fiera di San Settimio, buona la seconda. Ieri si è registrato un buon afflusso di persone grazie anche al meteo che ha tenuto. Altissima la guardia contro gli abusivi che sono tornati puntuali. Ieri pomeriggio si è svolta la cerimonia in Comune per l’assegnazione dei tradizionali premi Bancarella che vengono attribuiti agli ambulanti presenti alle Fiere di San Settimio. "Il Premio Bancarella - ha esordito l’assessora al commercio Emanuela Marguccio - è il giusto e doveroso riconoscimento al lavoro e alla cura di chi puntualmente è presente a questo appuntamento". L’assessora ha quindi assegnato la coppa del Comune di Jesi a Donato Cozzolino, dopochè la commissione di concorso ha ritenuto il suo banco di vendita di biancheria ed articoli della casa in Via San Marino come il migliore. Consegnato dalla Confartigianato il premio "Valore alla manualità" ad Arianna Marrocchi, titolare di "Lei Abbigliamento" (via del Torrione). Consegnato anche il trofeo "Cav. Salvatore Conti" messo in palio della Fiva/Confcommercio in memoria di uno dei pionieri degli ambulanti locali. Il trofeo è stato assegnato a Agostino Caforio con la sua bancarella di accessori per occhiali su corso Matteotti.