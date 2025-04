Atletico Chiaravalle avanza nei playoff di calcio a 5 femminile

Vittoria e passaggio del primo turno in serie B femminile di calcio a 5: è già tempo di post season per l’Atletico Chiaravalle. Dopo le fatiche di Coppa Italia in Puglia, da dove le marchigiane sono tornate con la medaglia d’argento al collo, domenica scorsa primo turno playoff.

A Chiaravalle, le rosanero, forti del loro secondo posto in regular season, ospitano la quinta forza, la veneta Infinity Futsal Academy. Un incontro sempre sul filo dell’incertezza, tanto che al triplice fischio finale le padrone di casa riescono a imporsi soltanto 1-0 (gol di Felicetti): "Partita di grande cuore e spirito di sacrificio, come sapevamo di dover fare avendo infortuni post Coppa (De Brito e Severini)- racconta il tecnico chiaravallese, Nicolò Molinelli- Durante la gara ne abbiamo perse altre (Nicoletti Pini e Giuva), con Loth, Ramos e Felicetti doloranti, rimesse in piedi all’ultimo, e così eravamo ridotte all’osso, ma chi è stato in campo ci ha messo l’anima per portare a casa il risultato".

Secondo turno playoff in programma domenica 27 aprile, ospite Scandicci, vincente sul Futsal Hurricane (1-3).

"Giocheremo al Pala Badiali di Falconara, causa indisponibilità del nostro campo. Affronteremo Scandicci, una squadra esperta e forte. Anche se a noi, al momento, ciò che interessa è recuperare dai vari infortuni post Coppa e verificare bene l’entità di quelli accaduti oggi (domenica, ndr). Gli spareggi sono così, conta arrivarci al meglio".

In serie A2 e B il 26 aprile scatteranno anche i playoff e i playout nei campionati nazionali maschili. In serie A2 l’Audax Senigallia, con il playout conquistato all’ultima giornata, è pronto a ospitare l’Aosta per la prima di due sfide. In serie B, dopo la vittoria del Corinaldo e la salvezza del Cus Ancona, solo lo Jesi rimane in gioco e se la vedrà con il Faenza, primo ostacolo verso la promozione.

Alice Mazzarini