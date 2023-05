Attaccate da un lupo: morte alcune galline

Un mucchio di penne sparse e poco più è quello che resta di un attacco ad alcune galline avvenuto a Cesano mercoledì notte. Ad accorgersi dell’accaduto è stato il proprietario che ieri mattina ha trovato penne sparse ovunque all’interno del pollaio oltre al pezzo del corpo di una delle sue amate galline: le teste erano tutte sparite. Il cortile dov’è avvenuto è circondato da altre abitazioni ma è a poca distanza dalla foce del fiume Cesano dov’è più volte stato avvistato un lupo.

Nessuno lo ha mai visto sulla strada e nemmeno lungo la battigia, gli avvistamenti riguardano al momento solo la foce del fiume o, in orario notturno, il parcheggio a poca distanza dal centro commerciale ‘Il Maestrale’, lo stesso dove in più occasioni l’esemplare è stato filmato passeggiare. Filmati che hanno fatto il giro del web, dove gli scettici sono sempre di più. Ma l’attacco alle galline della scorsa notte fa proprio pensare ad un predatore che possa avere agito velocemente: i vicini di casa e il proprietario non hanno udito strani rumori. Non sarebbe la prima volta che un lupo si avvicina ad alcune abitazioni di Senigallia, era già accaduto in via Tevere, dov’era stato avvistato a due passi dal porticato di un condominio, ma anche fuori dai cancelli di alcune abitazioni di via Po.