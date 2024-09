Attimi di paura per una 40enne

Ancona, 25 agosto 2024 – Una turista 40enne è stata colta da un malore ieri mattina mentre si trovava in spiaggia: erano circa le 12.30 quando gli uomini del 118 sono arrivati nel tratto di spiaggia libera di Cesano per soccorrere la donna. Era sotto il suo ombrellone quando improvvisamente, ha avvertito un forte dolore al petto, come un peso.

Questo è stato sufficiente per far scattare l’allarme: dopo gli accertamenti il personale medico ha atteso un po’ di tempo prima di ripetere alcuni controlli. La donna è stata colta probabilmente da un calo di pressione, poi il panico e l’intervento dei sanitari, ma fortunatamente per lei non è stato necessario recarsi al Pronto soccorso. A sincerarsi delle sue condizioni di salute è stato anche il bagnino di salvataggio presente in quel tratto di arenile. Quella di ieri è stata un’altra giornata da bollino rosso per il personale del Pronto Soccorso dell’ospedale di Senigallia, dove in molti si sono recati dopo aver accusato un malore dovuto al caldo. Tante anche le richieste d’intervento alla Guardia medica turistica e nelle farmacie. E per oggi si preannuncia un’altra giornata da bollino rosso in quanto a caldo che dovrebbe rallentare la morsa già da domani. I presidi della Guardia Medica Turistica resteranno attivi sulla spiaggia di velluto fino al 31 agosto, come il servizio di Salvataggio.