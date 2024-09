In canoa alle Due Sorelle, turisti salvati in 5 diverse operazioni

Ancona, 27 agosto 2024 — Cinque operazioni di recupero di canoisti davanti alla Spiaggia delle Due Sorelle. Sono gli interventi effettuati nella mattinata di oggi dagli addetti Opsa (gli Operatori polivalenti di salvataggio in acqua) del Comitato della Croce Rossa di Ancona. I canoisti sono tutti turisti provenienti dal nord-Italia che avevano affittato le attrezzature nelle vicine spiagge (Mezzavalle, Numana ecc..) e che avevano deciso di fare il bagno nella spiaggia sottostante al Passo del Lupo, sul monte Conero. Una volta arrivati a quell’altezza, però, sono stati sorpresi dal maltempo, che nella stessa mattinata ha preso diversi punti costieri marchigiani. Perturbazioni che hanno così smosso le acque con onde alte fino a due metri. Per questo le canoe si sono rovesciate, facendo cadere la persone in acqua, poi obbligate a nuotare fino alla spiaggia delle Due Sorelle per così chiamare i soccorsi. Da qui l’intervento degli operatori Opsa, che hanno caricato a bordo i turisti e li hanno poi riportati a terra al porto di Sirolo. Fortunatamente, hanno sottolineato le autorità locali, nessuno è rimasto infortunato nella sventura.

I precedenti

I salvataggi andati di scena nelle ultime ore, sulla spiaggia del monte Conero e nel circondario di Ancona, sono gli ultimi di una serie di incidenti capitati tra primavera ed estate. Nella mattinata di sabato 24 agosto, erano stati vissuti attimi di paura poco prima dell’ora di pranzo, quando una turista 40enne era stata colta da un malore (un calo di pressione) mentre si trovava in spiaggia. Erano circa le 12.30 quando gli uomini del 118 sono così arrivati nel tratto di spiaggia libera di Cesano per soccorrere la donna, che, avvertendo un forte dolore al petto, si è sentita male mentre si trovava sotto l’ombrellone. Aiutata dal bagnino di zona e poi dal personale medico, la donna si è ripresa poco dopo e per questo non è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale di Ancona. Un mese fa, il 25 luglio, era invece deceduto un uomo lombardo di 75 anni, che era residente nella provincia di Como. Anche in questo caso un malore di mezzo, che aveva portato via la vita all’uomo mentre si trovava al mare da solo, a Numana, lungo un tratto di spiaggia libera vicino alla foce del fiume Musone, al confine con Porto Recanati (Macerata). L’anziano stava facendo il bagno prima di accusare il malore fatale. A marzo, infine, era morta una 50enne nata in Repubblica Ceca mentre si trovava a fare trekking sul monte, deceduta dopo essere precipitata per svariati metri perché si era sporta troppo da un crinale cadendo nel vuoto. L’impatto tra le rocce e la vegetazione sottostante è stato così fatale.