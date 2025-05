"Gino and friends", eroi per la città. Un lungometraggio made in Marche

Presentato con successo al cinema Multiplex Giometti di Jesi, con un’apertura gratuita al pubblico, il nuovo lungometraggio animato tutto made in Marche, appena uscito nelle sale italiane "Gino and Friends – Eroi per la città". Applauditissimo, il nuovo film di animazione realizzato con il contributo di Regione Marche PR-FESR 20121-2027, Fondazione Marche Cultura e Marche Film Commission in quanto vincitore del bando è prodotto da Combo International e Bartlebyfilm in collaborazione con Essequamvideri, distribuito da Combo International e Bartlebyfilm in collaborazione con Kio Film. Una storia che parla di diversità, amicizia, accettazione e crescita personale, raccontata con comicità ed azione.

"Le Marche vantano una professionalità storica e importante nell’animazione ed è per questo che abbiamo ideato e fortemente voluto Animarche il distretto dell’animazione marchigiana, sostenuto con i fondi della Regione" ha affermato Andrea Agostini Presidente di Fondazione Marche Cultura, Marche film Commission durante la presentazione. "Quello che vogliamo fare è valorizzare e promuovere sempre più questo settore grazie alle nostre professionalità presenti sul territorio".

Il film è stato selezionato in concorso per i Pulcinella Awards di Cartoons on the Bay 2025, uno dei più prestigiosi festival internazionali dedicati all’animazione per ragazzi.

"E’ un vanto per la nostra città presentare al cinema nazionale un film di animazione realizzato a Jesi, negli studi di un grande professionista stimato in tutta Italia quale è Gabrio Marinelli, insieme ai principali autori e artisti marchigiani del settore - ha dichiarato l’assessore al Turismo del Comune di Jesi Alessandro Tesei - E’ un film per le famiglie che veicola valori importanti".

Il lungometraggio è diretto dal regista marchigiano Marco Storani, originario di Macerata e figura storica dell’animazione italiana, già animatore e art director di successi come "Winx Club", "La Freccia Azzurra", "Prezzy" e "Monster Allergy".