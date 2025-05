"Il sindaco nomini subito l’assessore"

Fabriano sta vivendo un periodo drammatico per quel che riguarda il lavoro e commercio e il Sindaco che fa? Come al solito, per non scontentare nessuno dei partiti che sostengono la sua maggioranza, rinvia ogni decisione. Il consigliere di opposizione Giuseppe Pariano, torna sulla questione delle dimissioni dell’assessore al commercio Francesca Pisano che hanno colto un po’ tutti di sorpresa. Il Comune parla di avvicendamento naturale, ma i rumors su dissapori tra la Pisano e il resto dell’amministrazione comunale si stanno facendo sempre più insistenti.

"Da giorni - scrive Pariano – manca l’Assessore alle Attività Produttive ma la politica gioca ancora al totonomine nel chiuso del Palazzo comunale cinicamente indifferente ai drammi di questa città".

"Continuiamo a leggere di possibili incarichi alla guida dell’assessorato, sempre rinviati in attesa di qualcosa. Adesso, basta. Facciamo appello alla responsabilità di tutti – conclude Pariano – perché la città possa avere al vertice dell’assessorato un interlocutore istituzionale a tempo pieno e soprattutto che risolva i tanti problemi che vivono i cittadini".