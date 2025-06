Attivisti davanti al circo Orfei: "Non entrate"

Il circo con animali Orfei è arrivato a Osimo, in via Jesi, e la sua presenza ha scatenato l’ira degli animalisti che domenica pomeriggio hanno organizzato una protesta pacifica proprio lì di fronte. Diverse le associazioni presenti, tra cui la Lav, e tanti attivisti venuti anche da fuori regione. Hanno sventolato striscioni con su scritto "Fuori tendone dentro prigione", "La loro sofferenza non ci diverte" e azionato megafoni durante il presidio. Un bambino arrivato per entrare ci ha ripensato e con la sua famiglia è tornato a casa. Sono intervenute anche le forze dell’ordine.

"Il circo con animali porta con sé uno spettacolo che è ormai fuori dal tempo. Gli animali, costretti a eseguire esercizi contro la loro natura solo per far divertire gli spettatori, sono il simbolo di un’industria che non tiene conto del benessere e della dignità degli esseri viventi", ha detto Manuela Pallotta, presidente dell’associazione Amici animali odv Osimo. Alla neo sindaca è stato rivolto l’appello di approvare un regolamento che vieti l’attendamento con animali su tutto il territorio osimano.

"Il circo con animali è un retaggio del passato, un’abitudine che non ha più senso nel mondo moderno. Gli animali non sono oggetti da intrattenimento ma esseri viventi con sentimenti, bisogni e diritti. Costringerli a eseguire esercizi artificiali e a vivere in condizioni di stress e privazione è inaccettabile. Inoltre il circo con animali è anche un pericolo per la salute e la sicurezza degli spettatori. Gli animali possono essere imprevedibili e aggressivi, soprattutto quando sono sottoposti a stress e maltrattamento. I circhi senza animali, ad esempio, offrono spettacoli di alta qualità e creatività senza dover ricorrere alla sofferenza degli animali. Esortiamo i cittadini di Osimo a non sostenere questo tipo di spettacoli e a scegliere alternative più etiche e responsabili. Questi spettacoli sono finanziati con soldi pubblici che lo stato elargisce annualmente alle varie compagnie di circhi. Il circo è uno spettacolo e una tradizione bellissima ma senza animali".