Attraversa fuori dalle strisce e viene urtata. La polizia locale la multa ed ora lei ricorre

Una donna viene investita da un’auto e la polizia locale la multa perché non aveva attraversato sulle strisce pedonali. Un uomo prende una multa da un telelaser mobile sulla bretella perché andava a quasi 100 all’ora ma l’apparecchio non sarebbe omologato. Entrambi hanno impugnato i verbali facendo ricorso al giudice di Pace. Con due delibere di giunta il Comune di Ancona ha dato mandato all’avvocato Massimo Sgrignuoli, dell’avvocatura comunale, di costituirsi in giudizio per difendere la correttezza dei vigili urbani. La donna investita e poi multata è una anconetana di 68 anni che ad aprile scorso era stata urtata da un veicolo in piazzale Europa. L’incidente era avvenuto a meno di cento metri dalle strisce pedonali dove il pedone aveva attraversato la strada senza servirsene e per raggiungere un parcheggio di motorini. Fatti i rilievi dell’incidente la polizia locale aveva ravvisato la violazione di una normativa del codice stradale, il pedone doveva attraversare sulle strisce quindi è stato multato di 39 euro. La 68enne, attraverso l’avvocato Gianluca Gobbi, ha fatto ricorso ritenendo la multa infondata. L’udienza è fissata per il 26 febbraio. L’uomo multato sull’asse nord-sud, è un 47enne di Frosinone che è stato fotografato da un telelaser mobile, in direzione via Bocconi, a maggio del 2023. Aveva preso una multa di 140 euro perché andava a 97 chilometri orari contro i 70 autorizzati. Ha perso il ricorso in prefettura (l’apparecchio aveva l’omologatura) e ora tenta quello da giudice di Pace che ha fissato l’udienza al 14 febbraio. Nel frattempo la multa è raddoppiata.

ma. ver.