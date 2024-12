Attraversa la strada e viene travolta: grave una 68enne

Altro incidente in via XXIV Maggio, ieri mattina, a Jesi. A farne le spese una donna di circa 68 anni, che sarebbe stata travolta da un’autovettura mentre attraversava la strada in prossimità delle strisce pedonali. Secondo le prime ricostruzioni, la macchina non sarebbe riuscita a frenare in tempo, finendo per centrarla in pieno. La signora è finita rovinosamente a terra, ma non avrebbe perso conoscenza. L’impatto, tuttavia, è stato violento. Motivo per il quale sul posto è arrivata a sirene spiegate l’ambulanza del 118 della Croce Verde di Jesi. La 68enne è stata quindi portata fino all’eliambulanza, per un rapido trasferimento in pronto soccorso all’ospedale di Torrette, dov’è arrivata con un codice di media gravità. Presente anche la Polizia locale per disciplinare i rilievi e chiarire la dinamica dell’accaduto. Non troppo distante, venerdì, si era verificato un ulteriore scontro tra una vettura e un ciclista.