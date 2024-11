Auditorium dell’ex cinema Concerto tra contenzioso e servizi non a norma

E’ sorto un problema in queste ultime settimane al "neonato" cinema Concerto in pieno centro storico. L’auditorium non ha ancora il collaudo amministrativo a causa di un contenzioso sorto con il consorzio di ditte dopo le contestazioni relative a finiture interne nel bagno che ha un soffitto di qualche centimetro di altezza inferiore agli standard normativi e per il maniglione antipanico montato al contrario. Il problema è venuto fuori durante l’ultimo consiglio comunale tramite un’interrogazione della consigliera Fabiola Martini. "Elementi, quelli, che hanno portato sia alla risoluzione del contratto proprio per la mancanza del collaudo amministrativo che al contenzioso con il consorzio che si era aggiudicato i lavori. C’è già stato un incontro con i frati – ha detto ai microfoni l’assessore ai Lavori pubblici Sandro Antonelli –. I servizi devono essere messi a norma perché così non si può utilizzare la toilette ma la sala auditorium può essere fruita perché il direttore dei lavori ha comunicato che il collaudo statico è stato fatto". Il cinema Concerto non può essere usato per proiettare pellicole nuove poi perché, almeno al momento, non c’è la possibilità di allocare la macchina digitale. Quando il teatro "La nuova fenice" sarà disponibile, è utilizzato da ormai un mese per proiezioni cinematografiche. Lo stesso assessorato intanto avrebbe comunicato ai residenti che venerdì sarà riaperta al transito la viabilità sotto i Tre Archi dopo lo slittamento dei lavori di restyling che continueranno, probabilmente, fino ai primi di dicembre.