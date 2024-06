Auto a fuoco: il rogo colpisce i campi

Auto alimentata a metano va a fuoco, il conducente accosta si mette al sicuro e allerta i soccorsi ma il rogo arriva anche alla vegetazione. E’ accaduto ieri alle 12,10 in via del Molino, all’altezza del civico 2 dove i residenti si sono trovati davanti le fiamme e hanno sentito esplodere gli pneumatici e gli airbag della vettura prima che i vigli del fuoco sopraggiungessero da Jesi (erano impegnati nella messa in sicurezza dell’area di Ponte Pio incendiata due giorni prima). In loro supporto poi sono sopraggiunti anche i colleghi di Fabriano. Le fiamme si sono sprigionate da una Fiat Multipla, alimentata a metano ma che in quel momento procedeva a benzina. Siamo all’inizio della stretta strada che porta a Monte Roberto. Il conducente, un cinquantottenne residente a Castelbellino, è immediatamente sceso dall’auto, dopo aver accostato, ma in poco tempo le fiamme hanno divorato la monovolume e si sono estese alla vegetazione del Colle Celeste interessando oltre 200 metri quadrati di verde. Sono tuttora al vaglio le cause del rogo. Ingenti i danni. Da buttare la vettura.

sa. fe.