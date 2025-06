Auto contro moto: è grave un anziano

Scontro tra auto e moto ieri poco dopo le 13 in via Capanna e traffico in tilt per consentire i soccorsi. L’incidente si è verificato a poca distanza dalla rotatoria che collega il campus con via Capanna: ad avere la peggio è stato un anziano senigalliese che si trovava alla guida del suo scooter. L’uomo è caduto rovinosamente a terra. Le sue condizioni sono sembrate subito gravi: dall’ospedale di Torrette si è alzata in volo l’eliambulanza che è atterrata nel campo adiacente alla Cittadella dello sport delle Saline e ha atteso che l’ambulanza traghettasse l’anziano dal luogo dell’incidente. L’uomo, arrivato nel nosocomio regionale, è stato sottoposto ad accertamenti, non versa in pericolo di vita. A causare il sinistro, probabilmente una mancata precedenza. La dinamica è al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto per effettuare i rilievi. La viabilità ha subito rallentamenti, la situazione è tornata alla normalità dopo circa un’ora. Un altro incidente si è verificato ieri mattina ad Arcevia dove i Vigili del Fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza un’auto uscita di strada. Alla guida, un anziano del luogo, nell’incidente non risultano altri mezzi feriti. L’uomo, dopo essere stato estratto dall’abitacolo è stato trasferito all’ospedale di Torrette in eliambulanza dove versa in gravi condizioni.