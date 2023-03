Auto d’epoca, in tv la splendida collezione di Benito Paladini

Sotto i riflettori la collezione di auto d’epoca del fabrianese Benito Paladini. L’edizione di massimo ascolto del Tg 1 della Rai, quella delle 20 di lunedì scorso ha ospitato un servizio, curato dall’inviata Anna Milan, sulla collezione di auto d’epoca dello storico titolare di una delle autoscuole della città della carta. Immagini suggestive anche degli scorci più belli della piazza del Comune con al centro la splendida Fontana Sturinalto dei veicoli storici della collezione, alcuni dei quali autentici pezzi unici al mondo, come la Rolls Royce "Phantom" II del 1934, "il fantasma di Montecarlo" carrozzata Pininfarina, la "Regina" di una collezione che annovera 38 vetture che abbracciano i decenni dal 1930 al 1980, protagonisti del boom della motorizzazione del nostro Paese. Veicoli del marchio "Lancia" (dalla "Augusta" degli anni trenta alla "Fulvia" degli anni settanta), passando per l’"Aurelia" B20 del 1958 (auto capace di raggiungere velocità intorno ai 200kmh, allora impensabili) tra le protagoniste di una delle ultime "mille miglia" con l’equipaggio composto da Lilia Paladini e Riccardo Serafini- e la magnifica "Aurelia" B24, spider resa immortale dal celeberrimo film di Dino Risi Il sorpasso (1962). Auto che, nel 2012, per ricordare i cinquant’anni di uno dei film più famosi del dopoguerra, fu protagonista di un reportage in cui venivano ripercorsi gli stessi luoghi, alla stregua de "La valigia dei sogni", dove era stato girato il film. Una collezione unica, 38 auto, curate in ogni minimo dettaglio da Paladini, oggi 86enne, nel corso dei decenni con una dedizione e una passione ineguagliate.