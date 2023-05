Auto finisce sull’aiuola: una tragedia sfiorata

Tragedia sfiorata ieri poco dopo le 13 a due passi dal Campus scolastico, due auto si sono scontrate all’altezza di Mc Donald’s e una ha carambolato prima di finire in parte sullo spartitraffico che divide la carreggiata. Un altro incidente in un tratto di strada finito più volte nel mirino delle polemiche da parte dei senigalliesi perché troppo pericoloso. Un punto dove il traffico è sempre molto intenso e dove gli accessi a rotatorie e vari esercizi limitano la visibilità in caso di code. Nell’incidente è rimasto ferito un 36enne senigalliese che è stato trasferito in ambulanza all’ospedale di Senigallia: non versa in pericolo di vita. L’uomo era alla guida della sua Seat Arona quando per cause ancora in corso dai carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi, si è scontrato con una Volkswagen Polo guidata da un 28enne di origine olandese. Il giovane è miracolosamente rimasto illeso. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai militari, dopo l’urto avrebbe sterzato ed è finito sull’aiula spartitraffico raggiungendo in parte l’altra carreggiata.

Nessun altra auto o pedone sono rimasti fortunatamente coinvolti, una tragedia sventata dalla sorte. Sul posto oltre ai carabinieri anche due ambulanze. L’incidente ha causato rallentamenti per gli automobilisti che giungevano in direzione mare. Sul posto è stato poi necessario bloccare la carreggiata per consentire la rimozione dell’auto finita nell’aiola. Lunghe code si sono formate anche in prossimità degli istituti del Campus e su viale IV novembre. Code anche su ponte Zavatti dove gli automobilisti hanno viaggiato solo su una corsia per circa mezz’ora. Sempre ieri un altro incidente si è verificato lungo strada della Marina, in prossimità della rotatoria. All’origine del sinistro, probabilmente una mancata precedenza.