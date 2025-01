Auto investe e uccide un cane, poi scappa. Caccia al "pirata"

"Non era un cane per noi, ma era uno di famiglia". Così la figlia dei proprietari di un cagnolino che, ieri mattina, è stato travolto lungo la Flaminia da un’auto, poi allontanatasi dal punto d’impatto: per l’animale non c’è stato scampo, mentre il veicolo avrebbe continuato la marcia senza prestare soccorso. Il fatto si è consumato intorno alle 11.30, a pochi passi dalla zona di confine tra Ancona (Palombina Nuova) e Falconara Marittima (Palombina Vecchia).

"Il cane dei miei genitori è stato investito mortalmente da un’auto nera che circolava all’altezza del passo della palestra Karma Fit, Palombina Vecchia ed è scappato – ha scritto una donna su Facebook, in un post che ha ricevuto decine e decine di condivisioni –. Cerchiamo testimoni. Aiutateci". E intanto in effetti ci stanno provando.

Nell’immediatezza del terribile accaduto, sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia locale di Falconara, che ha disposto i primi rilevamenti ed avviato le indagini. Si stanno cercando possibili tracce per cercare di risalire all’autore del gesto e delineare una dinamica i cui contorni vanno accertati con esattezza. Non è da escludere che possano essere scandagliate anche le immagini della videosorveglianza, sia pubblica che privata, per comprendere meglio se tra i mezzi transitati sulla Flaminia in quell’orario ci possa essere pure quello protagonista dell’investimento mortale. Purtroppo per il cagnolino, infatti, quell’uscita di casa è terminata nel dramma.