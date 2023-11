Auto mutuo aiuto, incontro sui temi del benessere

In un periodo dove benessere e salute mentale diventano temi sempre più centrali, l’associazione A.M.A. Auto Mutuo Aiuto Ancona organizza un incontro a ingresso libero e gratuito con specialisti sui temi del benessere psichico, del disagio nei confronti dei cambiamenti, del valore dei gruppi del mutuo aiuto per combattere l’ansia e la depressione. L’appuntamento, che rientra tra i percorsi di formazione partecipata promossi da CSV Marche Ets, è oggi al Salone Rossini del Grand Hotel Passetto, in via Thaon De Revel, 1. S’inizia alle 15 col saluto del presidente dell’Associazione A.M.A. Auto Mutuo Aiuto Ancona OdV, l’avvocato Tiziana Magrini. Segue l’intervento di Anna Grazia Cerioni, psicologa psicoterapeuta e dirigente presso Csm Ancona Centro, su “La vita come adattamento continuo a difficoltà e cambiamenti. Possibili strumenti per affrontarli”. Rosaria Di Chiacchio, vice presidente Associazione A.M.A., interviene su “I gruppi di auto mutuo aiuto, un efficace strumento per combattere ansia e depressione”. Manuela D’Addario, psicologa psicoterapeuta approfondisce il tema “La terapia EMDR: il suo contributo nella cura e promozione del benessere psichico”. D’Addario, come la psicologa Cerioni, è Practitioner dell’approccio terapeutico Emdr, (Desensibilizzazione e rielaborazione attraverso i movimenti oculari).