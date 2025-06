Autolavaggio con gravi carenze e un ristorante senza requisiti

Un autolavaggio con gravissime carenze sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, con personale trovato a lavorare in nero e un ristorante del centro, gestito da stranieri, senza i requisiti igienico-sanitari previsti con nessun rispetto per le procedure di autocontrollo relative alla pulizia e alla gestione della sicurezza alimentare (Hccp). Sono stati trovati dai carabinieri, la settimana scorsa, durante un piano di controllo che ha riguardato più settori, e sono stati fatti chiudere. Il Nas si è occupato delle verifiche alimentari all’interno del ristorante etnico, il Nil si è occupato del personale impiegato all’autolavaggio. Entrambe le attività non erano in regola e hanno quindi subito l’immediata sospensione con sanzioni per un importo complessivo di oltre 45mila euro. Il ristorante potrà riaprire solo quando le criticità annotate saranno state risolte. L’attività di controllo dei militari si è estesa anche alla sicurezza cittadina, con i carabinieri della Compagnia di Ancona e quelli del Gruppo Forestale. Una vasta operazione programmata nell’ambito di una strategia finalizzata al contrasto dei reati di strada, alla sicurezza alimentare e al rispetto delle normative sulla tutela dei lavoratori. I carabinieri delle 5 stazioni cittadine e del Nucleo Radiomobile ha presidiato i punti nevralgici della città con posti di controllo stradale e pattuglie a piedi, identificando e controllando automobilisti e persone sospette. I controlli in strada hanno prodotto l’identificazione di numerosi soggetti pregiudicati oltre che il sequestro di hashish per uso personale e la segnalazione in prefettura di un consumatore. Un automobilista, sottoposto ad accertamento mediante drug-test, è stato infine denunciato per guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti. La patente di guida gli è stata ritirata.