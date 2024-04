Azienda di autocarri cerca un manovale

Scadenza: 26/04/24. Numero Candidati: 1. Qualifica: manovale all’assemblaggio meccanico. Codice offerta 453200/13. Centro per l’impiego di riferimento: Cpi Ancona. Email: centroimpiegoancona.ido@regione.marche.it. Pec: regione.marche.centroimpiegoancona@emarche.it. Telefono: 071/2137532. Descrizione rapporto lavoro: lavoro dipendente. Azienda specializzata nell’allestimento di autocarri e nella produzione di ribaltabili, ricerca n. 1 assemblatore di parti di carrozzeria. Sede: Montemarciano (An). Si richiede: esperienza pregressa, anche minima, nell’assemblaggio particolari in alluminio e acciaio, capacità di lettura del disegno tecnico, diploma scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore) preferibilmente, patente b. Si prediligono le candidature di chi è domiciliato a Montemarciano, Falconara Marittima, Chiaravalle e Ancona. Conoscenze tecniche: utensili manuali, trapano, smerigliatrice angolare. Tipologia contrattuale: tempo determinato, rinnovabile e trasformabile a tempo indeterminato. Orario: tempo pieno (8 ore giornaliere). Per candidarsi inviare il curriculum vitae all’indirizzo email inforao4.0@rao.it