Baby vandali, bar devastati e danni alle auto

Baby vandali continuano a mettere a ferro e fuoco la Valmusone in questa calda estate che volge al termine e stavolta a farne le spese più di altri sono i privati. A Filottrano la proprietaria del Caffè centrale denuncia: "Ragazzini tra i 15 e 17 anni hanno devastato il dehor della mia attività. Hanno rovinato sedie e ombrelloni. Ho parlato con chi di dovere e provvederò a denunciare questi comportamenti che vanno avanti da un po’. Sono davvero stanca. Dobbiamo imparare a fare i genitori e a dare un’educazione ma anche ad essere buoni cittadini e a curare il nostro paesello. Se ogni qualvolta uno di noi vede o sente qualcosa che non va e provasse a intervenire con le maniere adeguate, magari non si arriverebbe a questo". Sedie rotte e gambi di tavolini tagliati , ombrellone del dehors rovinato, schiamazzi e urla, è la scia dei danni provocata dal gruppo, lo stesso che, pare, è stato avvistato ai vicini giardini pubblici a provocare danni alle aiuole.

Cambia città ma il problema è lo stesso. A Osimo Stazione c’è una situazione che sarà portata presto all’attenzione del Consiglio di quartiere. Anche in quella frazione un gruppo di ragazzini si divertirebbe a danneggiare le auto parcheggiate nel posteggio a pochi passi dal nuovo centro commerciale Oasi e a sfrecciarvi fino a sera in motorino, fatto più volte segnalato anche al Comune. Altri giocano con i carrelli e schiamazzano fino a tardi muniti di stereo e musica altissima. La zona è comunque sorvegliata da telecamere che diverse vittime hanno chiesto di visionare contestualmente alla denuncia ai carabinieri che hanno sporto per i danni alla propria auto. In aggiunta l’altro pomeriggio carabinieri e un’ambulanza si sono portati in quel luogo per fermare una giovane donna che dava in escandescenza. Era in stato confusionale e i sanitari l’hanno portata al pronto soccorso di Torrette per accertamenti. Situazioni insomma che mettono a dura prova la pazienza di lavoratori e residenti minacciati nella propria tranquillità. Intanto anche per questo fine settimana sono stati predisposti in maniera massiccia i controlli congiunti da parte delle forze dell’ordine in tutte le principali arterie della vallata e della Riviera del Conero, ancora piena di turisti, per garantire notti tranquille anche contro i furti.

Silvia Santini