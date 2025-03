"Baldasarri, dimissioni per rispetto degli elettori"

La lista "Corinaldo Guardare Oltre" interviene sulle dimissioni del consigliere Matteo Baldassarri, su cui il gruppo Corinaldo Voce Comune aveva gettato alcune ombre. "Per motivi personali e familiari non era più in grado di mantenere l’impegno preso nel 2022; la sua scelta ci sembra un modo per rispettare l’intera comunità e gli elettori che in lui avevano riposto la fiducia. La sua scelta, seppur non facile, fa onore all’intero Consiglio Comunale perché, pur continuando dall’esterno ad apportare le sue idee al gruppo Guardare Oltre, consente al nuovo consigliere Lorenzo Giovannelli di apportare un contributo costante nelle prossime sedute consiliari – spiegano - L’amministrazione Aloisi non è per questo meno coesa né è in difficoltà.Lo dimostra il bilancio di previsione appena approvato, che rappresenta una politica attenta alla qualità di vita dei propri cittadini, tenendo conto dei diversi bisogni e ha cura della nostra città, del patrimonio storico e culturale che va preservato e valorizzato. Il progetto Corinaldo Guardare Oltre nasce con l’idea di metterci insieme, convinti che le differenze politiche possano essere una risorsa e non un ostacolo; ci siamo spesi (e continuiamo a spenderci) per coltivare il pensiero del "noi", abbattendo le barriere della differenza e della diffidenza".