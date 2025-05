Baldassini, turn over e sassolini dalle scarpe: "I falconaresi capiranno"

Marco Baldassini chiama a raccolta i fedelissimi per sabato. "Facciamo il punto della situazione, togliendoci anche qualche sassolino dalle scarpe", giura a pochi giorni dalla conferenza delle 10.30 al ristorante Anello d’Oro di via Leopardi. Assieme al capogruppo di Vola, Ancora e Riformisti per Falconara, ex candidato sindaco nel 2023, la presidente di Italia Viva Falconara Francesca Rosati e la professoressa Maria Ambrogini, che subentrerà in Consiglio "solo al momento della formalizzazione delle dimissioni" di Baldassini, come da accordi preelettorali. Annunciati anche il presidente provinciale Italia Viva Luigi Leonarduzzi, il segretario regionale di Azione Tommaso Fagioli e il segretario del Partito socialista falconarese Marco Canonico. Baldassini chiarisce che sarà un’occasione per analizzare quanto fatto e quanto c’è da fare, in modo che "i falconaresi possano rendersi conto a chi hanno dato in mano il governo della città", tuona. Inoltre preciserà la sua "posizione passata, presente e futura, difendendosi peraltro dalle insinuazioni-accuse" che gli sono state rivolte "per i fatti accaduti durante le due giornate delle votazioni. Probabilmente qualcuno si dovrà prendere le proprie responsabilità".