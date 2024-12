Base dello spaccio nella cameretta, ma arriva la polizia: cos’è successo

Ancona, 8 dicembre 2024 – Ad un primo controllo della polizia era risultato pulito. Qualcosa però non aveva convinto i poliziotti della Squadra mobile che ottenuto un mandato di perquisizione in casa si sono presentati nell’abitazione del sospettato dove hanno trovato quasi tre etti di droga tra marijuana e hashish. Il blitz è scattato venerdì, all’alba, in via Crivelli, dove abita un 24enne anconetano, con la madre e il compagno. Il giovane aveva dei precedenti, uno passato anche in giudicato. Con un tentativo goffo il 24enne ha provato a disfarsi di una parte della droga lanciandola dalla finestra della sua cameretta. La sostanza stupefacente però è caduta sui piedi di un poliziotto che ancora doveva entrare in casa.

La perquisizione è stata fatta alle 6. Gli agenti hanno suonato all’abitazione svegliando tutti. E’ stata la madre del giovane ad aprire la porta. Dalla sua stanza il 24enne ha visto accendere le luci e sentito le prime voci dei poliziotti che chiedevano di fare un controllo antidroga così ha preso alla rinfusa una parte della droga che teneva in casa e fatto un cartoccio lo ha gettato di sotto sperando così di disfarsene. Non aveva fatto i conti però con la polizia, ormai esperta di certi tentativi di eludere i controlli. Un agente infatti si era piazzato proprio lungo il perimetro esterno della palazzina per controllare. Il cartoccio è planato su suoi piedi ed è stato subito recuperato.

Nella cameretta il giovane aveva la base dello spaccio. In un cassetto sono stati trovati diversi grammi di hashish e marijuana (una ventina di dosi già suddivise, le altre da fare) insieme a tre coltelli con le lame sporche della stessa sostanza stupefacente e un bilancino di precisione. La droga, in tutto 192,11 grammi di hashish e 35,24 grammi di marijuana, è stata tutta sequestrata. Il 24enne è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio.

Ieri mattina l’arresto è stato convalidato in tribunale dalla giudice Paola Moscaroli che ha disposto per lui i domiciliari. Il vice procuratore onorario Giovanni Centini aveva chiesto la misura cautelare del carcere. Il legale del 24enne, l’avvocato Alessandro Rocco, ha chiesto i termini a difesa e l’udienza è stata aggiornata al 20 febbraio. L’arrestato davanti al giudice ha spiegato che la droga era per lui perché è un assuntore. In casa non sono stati trovati soldi. Il 24enne, attualmente disoccupato, non ha saputo spiegare come se l’era procurata visto che non lavora e non ha entrate. Su questo sono in corso accertamenti da parte della polizia.