Basket: Jesi supera Montecatini e conquista l'ottavo posto a Pistoia

Montecatini 70 Jesi 76

LA T TECNICA GEMA MONTECATINI: Chiarini ne, Burini 14, Acunzo ne, Di Pizzo 4, Toscano 19, Savoldelli 4, D’Alessandro 6, Bedin 13, Passoni 3, Albelli ne, Cellerini ne, Stanic 7. All. Marco Del Re

GENERAL CONTRACTOR JESI: Ponziani 2, Bruno 7, Vettori 4, Di Emidio 5, Berra 19, Valentini 7, Marulli 5, Cena 9, Petrucci 6, Zucca 12. All. Marcello Ghizzinardi

Arbitri: Caneva (To), Occhiuzzi (Ts)

Parziali: 18-22, 34-43, 51-59

Pistoia Miracolo a Pistoia. Ottavo posto finale conquistato contro ogni pronostico, primo turno play in evitato in attesa di conoscere il nome dell’avversario del secondo turno, mercoledì 7 maggio (al Palatriccoli), la vincente tra 9 classificata (Fabriano) e 12’ (Ravenna). Novella araba fenice la General Contractor risorge dalle proprie ceneri dopo la serie di prestazioni scoraggianti, espugna il parquet di una Gema timorosa e in costante balia dell’avversario e chiude braccia al cielo 40’ condotti con autorità dall’inizio alla fine. Alla Gema va dato atto della forzata assenza di due elementi fondamentali, Chiarini e Acunzo, non abbastanza per sminuire un successo netto e mai in discussione. Unico vantaggio interno a metà prima frazione (14-13) tripla di Passoni. Letale risposta jesina 8 a 18 il parziale che spedisce la Gema alle corde e la General in rampa di lancia (22-31) a 5,40 dall’intervallo lungo. Dominio leoncello sotto le tabelle, Berra padrone del pitturato, la Gema non ne azzecca una neanche dalla lunetta figuriamoci dal campo, dall’altra parte non serve dannarsi l’anima per respingere al mittente i timidi tentativi di rimonta dei toscani. Solo illusorio e figlio dell’orgoglio toscano il – 4 (68-72) a 2.24 dalla sirena, Zucca spedisce il missile che manda tutti a casa. E adesso in casa jesina il pensiero va al (possibile, probabile,inevitabile?) prossimo derby. Non senza un minimo di apprensione...

Gianni Angelucci