Battistini scalpita per l’esordio. Gadda punta sull’attacco pesante

Si ricomincia dal quarto posto in classifica e dalla trasferta di Isernia. Domani l’Ancona scende in campo allo stadio Lancellotta con tifoseria al seguito (130 biglietti venduti) per questa prima giornata del girone di ritorno. Dorici reduci da sette risultati utili consecutivi, Città di Isernia da quattro sconfitte e da 4 punti nelle ultime gare, tendenza estremamente negativa che ha fatto precipitare la squadra di mister Farrocco in zona playout. Per l’Ancona, che all’andata s’è imposta per 2-0, una chiara occasione da sfruttare per dare continuità al proprio campionato e cominciare nel modo giusto questo 2025.

Per Gadda il dubbio principale, rispetto all’undici iniziale, è quello di Martiniello. Tra giovedì e venerdì l’attaccante è stato colto da una leggera forma febbrile e ieri non s’è allenato, tenuto a riposo precauzionale nell’attesa di capire come si evolverà la situazione. E’ chiaro che se oggi il napoletano non dovesse riuscire a svolgere la rifinitura al Del Conero insieme ai compagni, difficilmente potrà essere pronto per la partita di domani a Isernia. Con sette gol realizzati finora, quattro dei quali nelle ultime cinque partite, Martiniello è un elemento estremamente importante per lo scacchiere biancorosso, in campo come fuori, e la sua assenza potrebbe farsi sentire. Anche se la sua assenza potrebbe trasformarsi nell’occasione per Battistini o Varriale di vestire subito una maglia da titolare.

Intanto ieri Niccolò Bellucci è tornato ad allenarsi con i compagni, un’opzione in più per la difesa biancorossa in vista di questo primo appuntamento dell’anno. Ieri, nella partitella in famiglia al Del Conero, Gadda ha schierato inizialmente con la casacca dei titolari Laukzemis in porta, in difesa Rovinelli, Codromaz e Magnanini, centrocampo a cinque con Bugari a destra e Pecci a sinistra, in mezzo Gulinatti con le mezzali Useini e Alluci, in attacco Belcastro e Amadori.

A partita in corso, tra i vari cambi, anche quello di Battistini che ha preso il posto di Belcastro a fianco di Amadori. Se, dunque, da un lato le scelte difensive sembrano essere quelle delle ultime partite, dall’altro a centrocampo dovrebbero essere confermati gli under Bugari e Useini, con Pecci sulla fascia, quella sinistra, almeno inizialmente, in una mediana completata dal play Gulinatti e dall’altra mezzala, l’insostituibile Alluci. I possibili dubbi restano dunque quelli relativi all’attacco, visto il possibile forfait di Martiniello: se il bomber dovesse farcela, Gadda potrebbe decidere di schierarlo con Amadori. Diversamente toccherà al nuovo arrivato Battistini fare il suo esordio in biancorosso dal primo minuto insieme al baby cesenate. Con Varriale, ma anche Belcastro, pronti probabilmente a portare il loro contributo a partita in corso.

Quanto all’Isernia, la squadra di mister Farrocco si presenterà alla prima di ritorno senza il difensore argentino Gimenez, squalificato. Dirigerà l’incontro l’arbitro Francesco Passarotti di Mantova, con lui gli assistenti Paolo Bianchi e Lorenzo Cagiola di Roma 1.

