"Bene Ancona, sei pronta per essere grande"

Giacca scura, camicia bianca e cravata rossa. Colore che, per tradizione, è benaugurante per salutare l’anno che se ne va, il 2024, e accogliere quello che sta entrando, il 2025. Poi, orgoglioso, è salito sul palco poco prima della mezzanotte, dinanzi ad una piazza Pertini gremita per il veglione con Natalie Imbruglia e Cristian Marchi. E, visibilmente soddisfatto, ha gonfiato il petto, Daniele Silvetti, aprendo il suo discorso con una serie di ringraziamenti. "Il primo, doveroso – ha detto il sindaco nella notte di San Silvestro – va alle anconetane e agli anconetani, ma anche a chi è arrivato da fuori per questa festa". Un pensiero per la cantautrice australiana, "che abbiamo fortemente cercata e voluta e ringraziamo per essere qui con noi", vista la portata internazionale dell’artista. E un altro "all’organizzazione imponente" che ha fatto in modo che potesse essere creato "un evento di grandissimo impatto e capace di richiamare tantissima gente". Senza mezzi termini, ha aggiunto "è il Capodanno che volevamo. Con le piazze piene, la gente che si diverte e condivide emozioni e entusiasmo". Un altro evento che disegna, per il primo cittadino, "la Grande Ancona che vogliamo". Poi, prima del countdown, ha anticipato qualcosa sui prossimi appuntamenti che il Comune proporrà. "Lavoreremo per la Notte Bianca in primavera", ha spiegato. E si ricorderà che l’iniziativa era stata posticipata, in considerazione che in ottobre Ancona era sede del G7 Salute. Ma non è finita. "Poi ci aspetterà un’altra grande estate e un ricco cartellone", la chiusura di Silvetti.

Giacomo Giampieri