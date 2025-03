"Bene il rifinanziamento dei bandi regionali"

La presidente di Confartigianato Marche Moira Amaranti giudica positivamente il rifinanziamento di alcuni bandi in particolare quelli dell’artigianato che hanno visto la presentazione di 696 progetti per un investimento complessivo di oltre 58 milioni di euro con una copertura di sole 104 pratiche. Con l’ulteriore stanziamento di 9 milioni di euro la Regione permetterà di finanziare tantissimi progetti per investimenti in ammodernamento tecnologico e la creazione di nuove unità produttive; nuovi progetti che renderanno più competitive le imprese.

Una attenzione particolare è stata dedicata dalla regione all’artigianato, che ha accolto le richieste di Confartigianato, e che valorizza un sistema produttivo, dei servizi, turistico che da occupazione a circa 130.000 addetti nella regione. Interventi questi che valorizzano l’artigianato e la piccola impresa, la struttura portante della nostra economia. Apprezzabile anche l’incremento al sostegno delle micro piccole e medie imprese industriali che prevede ulteriori sei milioni.

Confartigianato Marche, nel riconoscere l’impegno della Regione auspica che quanto prima venga rifinanziato l’intervento di Credito Futuro Marche con circa 10 milioni di nuove risorse al fine di consentire il credito agevolato tramite i Confidi marchigiani.