"Berta Filava", festival letterario. Gli autori svelano la loro vita intima

Quattro incontri con altrettanti autori, per conoscere la loro opera, ma anche per scoprirne il mondo interiore, i processi creativi che quella opera hanno fatto nascere. E’ lo spirito che anima ‘Berta Filava’, festival letterario che per la sua quarta edizione avrà come nuova e affascinante sede la terrazza del SeePort Hotel di Ancona. Si inizia venerdì (ore 21.30) con Federica De Paolis e Francesco Carofiglio, e si termina sabato con Mattia Signorini (ore 21.30) e Giada Biaggi (ore 22.30), stand-up comedian e scrittrice popolare anche grazie al fatto di essere ospite fisso del programma ‘Donne sull’orlo di una crisi di nervi’ di Pietro Chiambretti. Ad Ancona presenta ‘Comunismo a Times Square’, in dialogo con Magnolia Burini, responsabile organizzativa del festival, e con il regista e sceneggiatore Claudio Pauri, collaboratore della rassegna. De Paolis, che scrive per cinema e tv, con ‘Le imperfette’ ha vinto il Premio DeA Planeta, e con ‘Le distrazioni’ il Premio Selezione Bancarella. Il suo ultimo lavoro è ‘Da parte di madre’, di cui parlerà con Laura Fagioli, direttrice artistica del festival e Burini.

Dopo di lei toccherà a Francesco Carofiglio (premio selezione Bancarella per ‘L’estate dell’incanto’), che parlerà del suo libro ‘La stagione bella’ con Pauri e Silvia Seracini, presidente Associazione Italiana Biblioteche. Mattia Signorini presenterà invece ‘Una piccola pace’, insieme a Fagioli e Seracini. L’autore dirige la scuola di scrittura Palomar a Rovigo ed è direttore artistico di ‘Rovigoracconta’. L’assessore alla cultura Anna Maria Bertini parla di ‘Berta Filava’ come di "una delle proposte di qualità che ci sono pervenute e che abbiamo accolto volentieri. La letteratura e la conoscenza hanno un potere grandioso: se vi aggiunge la formazione classica si raggiungono risultati straordinari".

Laura Fagioli spiega che il festival "nasce dall’amore per i libri e dalla voglia di condividere con la città le nuove scoperte. Protagonista è soprattutto la vita intima degli autori. Il tema di quest’anno, ‘Leggimi, Leggiti’, suggerisce il beneficio prodotto dalla lettura: conoscere storie altrui e allo stesso tempo misurarsi con se stessi e il proprio mondo intimo". Lodi al festival vengono anche da due degli sponsor, Guido Guidi (The Begin Hotels) e Claudia Principi (Rotary Club Ancona 25-35). Prenotazioni: www.bertafilava.it e pagine social.

Raimondo Montesi