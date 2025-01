Biancoverdi in estasi ‘Nana’ e Braconi super

Castelfidardo bum bum e non solo per i due gol rifilati alla Vigor Senigallia prendendosi il derby. I fidardensi sfoderano un grande primo tempo dove mettono subito sotto pressione la Vigor andando in doppio vantaggio con un gol di testa in tuffo di Nanapere e poi con un guizzo di Braconi.

"Siamo partiti veramente forte e si è visto subito, sia atleticamente sia tecnicamente - fa sapere Lorenzo Braconi, classe 2002, l’autore del secondo gol del Castelfidardo -. La partita l’abbiamo presa in mano noi. Abbiamo avuto quattro-cinque occasioni da gol e ne abbiamo sfruttate soltanto due". Con Nanapere-Braconi, duo d’attacco, gemelli del gol. Dodici centri in due in questo campionato di D.

"Il gol di Nana (Nanapere, ndr) è stato molto bello, con un bel colpo di testa dopo un bel cross di Cotugno dalla destra che ha fatto l’assist anche per il mio gol lanciandomi in profondità. Per ora sono a sei gol realizzati in questa stagione, cinque in campionato e uno in Coppa". Per un Castelfidardo che ha così chiuso la sfida nella frazione iniziale congelando il parziale nella ripresa.

Il Bianchelli in questa stagione sembra portare bene ai biancoverdi. A fine novembre la squadra di Marco Giuliodori aveva violato lo stadio senigalliese in Coppa Italia beffando i rossoblu nel finale, domenica il bis in campionato. Tre punti serviti al Castello per riprendere proprio la Vigor in classifica a quota 25 punti, prendendo così la rivincita sulla squadra di Clementi che all’andata aveva violato il Mancini per 0-3. "Il Bianchelli per ora ci sta portando fortuna".

Ma Braconi & C. sono già proiettati a far bene nelle prossime uscite. "Sono molto contento della vittoria di domenica, ma il campionato è lungo e noi abbiamo un obiettivo preciso da raggiungere". Quella salvezza, che ormai è una parola che sembra non fare più paura dalle parti del Mancini. Dopo la vittoria di Senigallia il vantaggio di Fabbri e compagni è anche aumentato rispetto alle squadre invischiate in zona playout.

Ora il Castelfidardo, ottavo, ha sei punti di vantaggio sulla zona playout e altrettanti di svantaggio sulla zona playoff. Dopo aver archiviato con la vittoria la prima giornata di ritorno, la squadra di Giuliodori si appresta a esordire nel nuovo anno in casa. Domenica al Mancini salirà l’Isernia. Ma non ci sarà Braconi. "Giocheremo in casa, ma purtroppo sarò squalificato. Confido comunque nei miei compagni".