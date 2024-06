Biblioteca ragazzi: libro in dono ai nuovi nati

Un libro in dono ai nuovi nati: grande partecipazione alla biblioteca dei Ragazzi di via San Giuseppe dove è stato donato un libro ai bambini e alle bambine nati nel 2023. L’iniziativa, giunta alla sua II edizione, è promossa dall’Amministrazione e ha visto la presenza degli assessori alle politiche giovanili Emanuela Marguccio e alla cultura Luca Brecciaroli. "Guarda che faccia" è un libro sulle emozioni ed è stato donato ai bambini con meno di un anno; "L’uccellino fa", ricco di suoni onomatopeici, il dono per chi un anno lo ha compiuto: i libri segnano, simbolicamente, "l’ingresso nella comunità di lettori e lettrici della città di Jesi". Contestualmente al libro, per tutti è stato possibile iscriversi alla biblioteca dei Ragazzi. Coloro che invece non hanno potuto partecipare all’incontro potranno recarsi in biblioteca, negli orari di apertura, a ritirare il libro ed effettuare l’iscrizione. Questa iniziativa, che sarà ripetuta di anno in anno, oltre a favorire la lettura fin dai primi mesi di vita è anche "un modo per scambiarsi le relative esperienze in un contesto importante per la crescita di tutti e tutte".