Bloccata in centro mentre sta spacciando: arrestata una 33enne

I carabinieri di Senigallia hanno arrestato una 33enne senigalliese per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, nell’ambito di un mirato servizio antidroga l’hanno sorpresa venerdì sera in centro, mentre spacciava una dose di eroina. La pusher è stata controllata e gli accertamenti si sono estesi anche alla sua abitazione dove i carabinieri hanno rinvenuto un ovulo e un altro pezzo di eroina per un peso di circa 15 grammi.

Per lei sono scattate le manette: è stata sottoposta agli arresti domiciliari nella sua casa di Senigallia. Sabato si è svolta l’udienza di convalida presso il Tribunale di Ancona: l’arresto è stato convalidato. La 33enne aveva precedenti specifici, nei suoi confronti il giudice ha disposto gli arresti domiciliari. L’uomo che è stato sorpreso ad acquistare la dose di eroina è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanza stupefacente. Continuano senza sosta il lavoro dei carabinieri per arginare il fenomeno del consumo e dello spaccio di droga, anche con gli incontri informativi che coinvoltono i giovani delle scuole.