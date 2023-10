Bloccato il bus con gli studenti a Montemarciano: si chiedono cambi alla viabilità

Incastrato l’autobus snodato che trasporta gli studenti a Senigallia: traffico bloccato ieri mattina poco dopo le 7 all’incrocio tra viale Marche e via Selvettina. Nonostante le numerose manovre dell’autista il lungo mezzo è rimasto incastrato per diversi minuti con inevitabili disagi per gli automobilisti e pendolari che ieri mattina dovevano raggiungere il posto di lavoro oltrechè per gli studenti a bordo del bus. Non sono mancati improperi e nervi tesi, ma fortunatamente dopo numerose manovre e molta pazienza da parte dell’autista la situazione è rientrata con un sospiro di sollievo da parte di tutti.

Una situazione quella venutasi a creare ieri mattina, di certo non nuova in questo incrocio angusto per questi tipi di mezzi. "Da tempo diciamo che i bus di grandi dimensioni devo transitare solo sulla Provinciale e cioè lungo viale Italia e non in questo incrocio che risulta troppo stretto – rimarca l’opposizione di Progetto Montemarciano che aveva inserito la questione anche nel programma elettorale delle ultime amministrative -. Basta una manovra deviata di pochi centimetri e quel bus resta bloccato. Secondo noi – concludono da Progetto Montemarciano - andrebbe inserito anche con urgenza un servizio navetta, una sorta di circolare tra Marina e Montemarciano per collegamenti più agevoli e senza il rischio di blocchi come quello verificatosi stamattina (ieri, ndr)".

sa. fe.