Le giostre al Passetto: "Nessuno ci ha avvisato". Il castello delle streghe oscura il monumento

"Le giostre al Passetto? No, nessuno ci ha informato fino a questa mattina (ieri, ndr.). La direzione medica del presidio Salesi non è stata coinvolta in alcun modo". Laura Polenta è la direttrice sanitaria del plesso materno-infantile di via Corridoni e ammette di non aver avuto alcun contatto con l’amministrazione comunale sull’opportunità di installare le giostre tra il Monumento ai Caduti e la pista di pattinaggio. Nel sopralluogo che abbiamo effettuato ieri mattina è evidente come tra i due punti non ci siano edifici a mitigare suoni e rumori, sebbene sia stato garantito il contrario: "Ci dicono che non sarà attiva alcuna fonte musicale e quindi non dovrebbero esserci problemi sotto il profilo dell’inquinamento acustico _ aggiunge Laura Polenta _. Sotto questo profilo valuteremo in corso d’opera, ma in generale la scelta di mettere le bancarelle davvero a ridosso del nostro ospedale non è una buona notizia per noi. In cima alle preoccupazioni c’è anche la situazione dei parcheggi per i dipendenti, da anni autentico cruccio che nei quattro giorni della fiera diventa un problema drammatico". Come evidenziato dall’assessore ai Grandi eventi, Angelo Eliantonio, saranno 9 le giostre montate nell’area del Passetto, si va dal castello delle streghe all’ombra del Monumento ai Caduti fino al Tagadà, stretto nello spazio posteriore rispetto al ristorante Passetto. Molto accidentato anche il perimetro dell’autoscontro che sarà proprio in faccia al ristorante e al suo ingresso, con la pista che entra addirittura nello spazio della carreggiata stradale di via Thaon de Revel. Il resto degli espositori saranno nello spazio che degrada verso il Monumento e soprattutto addosso al cantiere per i lavori di recupero della scalinata del Passetto che scende in spiaggia. Eliantonio ha spiegato i motivi di quella scelta, parlando di mancanza di alternative valide rispetto al sito del Passetto. La presenza di quelle giostre, oltre al disagio per i pazienti e per il personale del Salesi, potrebbe causare problemi anche alla viabilità, piuttosto sofferente in tutto il quartiere. Tornando alla scelta di posizionare le giostre al Passetto, l’ultima volta di una simile ubicazione era stata addirittura nel 2011, all’epoca della giunta guidata dal sindaco Fiorello Gramillano. Una scelta criticata dall’allora opposizione di centrodestra, sia comunale che regionale, con due attuali assessori pronti a tuonare contro l’allora giunta a guida Partito Democratico. L’attuale vicesindaco, Giovanni Zinni (Fratelli d’Italia) minacciò di presentare una denuncia.

Pierfrancesco Curzi