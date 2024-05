Blue way, mattinata con l’intelligenza artificiale

Fino a venerdì la "Blue way" pervade il capoluogo dorico con le giornate della blue economy che caratterizzano l’edizione 2024 di Tipicità in Blu. Oggi nella sala eventi Unicorn, alle 9, inizierà la mattinata dedicata all’intelligenza artificiale e alle nuove tecnologie applicate alla filiera della nautica, a cura di Confartigianato Ancona-Pesaro Urbino. Alle 15 tavola rotonda incentrata su "Una filiera virtuosa delle plastiche in mare e del Pvc/Cfr". Intanto alla Mole Vanvitelliana, prosegue la mostra "Vanvitelli e Ancona", a cura dell’assessorato alla Cultura del Comune di Ancona e alle 16:30 oggi è in programma "I racconti del mare, ArteScienza per Comunicare l’Oceano" il progetto promosso dal DiSVA di Univpm, Museo Tattile Statale Omero e dal Liceo Artistico E. Mannucci di Ancona. Chiuderà la giornata "Depur-attivi, investire in infrastrutture complesse per un futuro che guardi al mare", promosso da Ancona Servizi, sempre da Unicorn. Per tutta la giornata, operatori professionali e progettisti provenienti da altre regioni incontreranno realtà locali, nell’ambito dell’educational tour dedicato a "reloaded materials, a virtuous chain".