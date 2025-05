Boato nella notte. Fanno esplodere bancomat. Ladri in fuga con 70mila euro

Un boato ha squarciato il silenzio prima dell’alba a Castelbellino l’altra notte. Una banda di malviventi ha fatto saltare in aria un bancomat della filiale Bper al piano terra di una palazzina in via Gramsci. Hanno usato l’esplosivo per mettere a segno il colpo. Il bottino è stato quantificato, al momento, in circa 70mila euro. La palazzina ha tremato come se si fosse verificato un terremoto, hanno riferito i residenti ai carabinieri di Moie intervenuti subito sul posto. Le operazioni sono coordinate dal comandante della stazione, il maresciallo Alessandro Zazza. A supporto sono arrivati anche i vigili del fuoco del distaccamento di Jesi, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area interessata dalle ripercussioni dello scoppio. Detriti sono stati recuperati sulla strada, "sparati" dalla vetrata e dal muro. Fortunatamente, anche data l’ora in cui si è verificato il colpo, di fronte al bancomat non c’era nessuno. Ingenti sono i danni alla filiale bancaria ancora in corso di quantificazione. I militari stanno acquisendo i filmati della videosorveglianza: la banda sarebbe fuggita a bordo di un’Audi nera. Erano almeno in quattro, con uno a fare da "palo" e ad aspettarli all’interno del veicolo pronto per caricare gli altri tre dopo il colpo. Le banconote trafugate non sarebbero state contaminate da inchiostro. Si sta valutando tipo di esplosivo e tecnica utilizzata, ma non si tratterebbe, secondo i primi accertamenti, della tecnica della marmotta, usata lo scorso aprile a Barbara per far saltare il bancomat della Bcc di Ostra Vetere.